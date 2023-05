Formazioni ufficiali Empoli-Bologna, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Empoli-Bologna, match valido per la 33esima giornata della Serie A 2022/2023. Allo Stadio Carlo Castellani, si affrontano due compagini che vivono situazioni piuttosto diverse in questo finale di campionato. Da un lato, i padroni di casa cercano di reagire dopo 3 sconfitte consecutive e di conquistare tre punti che potrebbero dare loro una tranquillità più o meno definitiva in chiave salvezza: i toscani sono quindicesimi con 32 punti (7 vittorie, 11 pareggi, 14 sconfitte). Il Bologna, invece, si sta rendendo protagonista di un finale di campionato entusiasmente e l’obiettivo, adesso, è quello di consolidare un posto nella parte sinistra della graduatoria: i felsinei sono decimi a quota 45 (12 vittorie, 9 pareggi, 11 sconfitte). Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20:45 di giovedì 4 maggio, di seguito le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI

EMPOLI: Vicario, Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi, Grassi, Marin, Akpa Akpro, Baldanzi, Cambiaghi, Caputo.

BOLOGNA: Skorupski, Posch, Lucumi, Soumaoro, Cambiaso, Moro, Schouten, Dominguez, Orsolini, Barrow, Aebischer.