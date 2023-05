Caos biglietti Inter-Milan, proteste per i prezzi dei tagliandi riservati ad amici degli abbonati

Montano le proteste sui social riguardo alla vendita dei biglietti per l’Euroderby di ritorno in Champions League tra Inter e Milan. Nelle ultime ore partita la c’era sta fase dedicata agli abbonati che avevano la possibilità di prendere anche 2 biglietti per amici. Ebbene, passata la lunga coda online che durava anche decine di minuti, i tifosi si sarebbero trovati una brutta sorpresa. Pochissime le disponibiltà, ma soprattutto prezzi incredibilmente alti, anche raddoppiati rispetto a quanto previsto.