Antidoping: siglato un protocollo d’intesa tra Italia e Francia

Sottoscritto quest’oggi un protocollo d’Intesa tra Nado Italia e l’Agenzia francese per la lotta al doping, per una collaborazione nell’ambito della formazione antidoping e dell’attività connessa ai controlli antidoping, in vista dei prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024 e di Milano-Cortina 2026. Per Nado Italia erano presenti il presidente Fabio Pigozzi e il direttore generale Alessia Di Gianfrancesco, per l’AFLD il segretario generale Jérémy Roubin e il consigliere per i rapporti internazionali Paul Marcille insieme con l’Ambasciatore francese per lo sport Samuel Ducroquet.

Pigozzi ha dichiarato: “Considero questa firma una colonna della lotta al doping, è importante che sul piano internazionale si segua una sola strada per il bene dello sport in genere e nello specifico per mantenere trasparente l’immagine dei Giochi che da sempre combattono ogni tentativo illecito di pratica sportiva”.