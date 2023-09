Formazioni ufficiali Atalanta-Monza, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Monza, match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024. Al Gewiss Stadium in campo i nerazzurri e i brianzoli in questo atteso derby tutto lombardo con in palio tre punti importanti per raddoppiare il bottino di entrambe in classifica, l’allievo contro il maestro a Bergamo. Si parte alle ore 20.45 di sabato 3 settembre, di seguito ecco le scelte ufficiali di Gasperini e Palladino per la partita di stasera.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Monza

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Caprari; Mota.