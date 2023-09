Formazioni ufficiali Napoli-Lazio, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio, match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024. Al Maradona big match di altissimo livello prima della sosta: punteggio pieno per i campioni d’Italia in carica, disastro con zero punti e ultimo posto per i biancocelesti. Chi conquisterà la vittoria? Si parte alle ore 20.45 di sabato 3 settembre, queste le scelte di Garcia e Sarri per la partita di stasera.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

LAZIO: Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.