Paulo Fonseca vuole farsi cacciare dal Milan! Suona l’allarme dopo le ultime dichiarazioni da parte del tecnico rossonero, arriva l’annuncio

La panchina di Paulo Fonseca continua a scricchiolare. Non è mai stata solida sin dall’inizio del campionato, con il tecnico mai visto di buon occhio dalla piazza. Tra risultati non all’altezza e scelte cervellotiche di formazione (Leao è stato a lungo in discussione e fatto fuori per scelta tecnica), sembra che la scintilla tra il tecnico portoghese e i tifosi non è scattata.

Le sue dichiarazioni non lo hanno di certo aiutato: ad esempio continuare ad affermare come la squadra sia da scudetto quando in realtà è lontana anni luce dal primo posto e anzi dovrebbe iniziare a preoccuparsi anche per il piazzamento Champions. Quelle rilasciate al termine delle ultime due partite, inoltre, non sono state di certo per nulla banali.

Fonseca-Milan ai titoli di coda? Arriva l’annuncio

Dopo l’Atalanta ha attaccato l’arbitro La Penna spingendosi un po’ oltre con le insinuazioni, mentre al termine della gara di Champions League contro la Stella Rossa, seppur vinta, si è scagliato contro i suoi stessi giocatori. Secondo l’allenatore in molti non si sarebbero impegnati a sufficienza, mostrando poco attaccamento alla maglia. L’atteggiamento non è per nulla piaciuto al portoghese che non le ha mandate a dire, minacciando diverse esclusioni.

Queste parole hanno fatto scalpore e stano ancora continuando a far discutere. La società non è intervenuta e pare non abbia gradito. A tal proposito arrivano le dichiarazioni del noto giornalista Alfredo Pedullà che ha così commentato a Sportitalia: “Sono dichiarazioni di uno che non c’è più. Vuole andare via dal Milan. Secondo me Fonseca o sta pensando alla dimissioni o vuole farsi esonerare, non ci sono altre spiegazioni”, asserisce il collega nel commentare l’uscita sopra le righe dell’ex Roma.

“I giocatori non sono sintonizzati con Fonseca, sembra evidente. Tra le parti è guerra! Sembrano quasi le parole di un giornalista. Certe cose al massimo vanno dette in privato ai giocatori o alla società, non così pubblicamente” chiude Pedullà. Di sicuro da ciò che emerge la società, al momento, vorrebbe proseguire con lui, se la situazione non dovesse precipitare.

A giugno però, senza piazzamento Champions, sarà addio: in pole per la sostituzione ci sono Sarri o Allegri. Sullo sfondo anche De Zerbi, in caso di addio di quest’ultimo al Marsiglia. I primi due nomi sono quelli più caldi, i principali candidati a prendere il posto di Fonseca in caso di esonero immediato. Per il livornese si tratterebbe di un clamoroso ritorno.