Domenica 15 dicembre sarà una giornata speciale per il Milan, che festeggerà i suoi 125 anni di storia. I rossoneri scenderanno in campo a San Siro per il match di Serie A contro il Genoa, ma la festa comincerà già un’ora prima del calcio d’inizio, tra ospiti speciali a San Siro e tante sorprese. Si preannuncia una serata speciale per tutto il pubblico presente allo Stadio ‘Giuseppe Meazza’, tra attività e iniziative, oltre ad una cerimonia di premiazione; ma andiamo con ordine.

Il programma della serata

La serata comincerà ufficialmente alle ore 19:45, quando verranno omaggiate le Legends rossonere entrate a far parte della Hall of Fame del club. Ad eleggerli sono stati proprio i tifosi del Milan tramite una votazione. La scelta è ricaduta su Marco van Basten, Filippo Inzaghi e Andriy Shevchenko, tre attaccanti che a modo loro hanno fatto la storia del club. I tre si uniranno a Franco Baresi, vice presidente onorario nonché primo membro ufficiale della Hall of Fame.

Altri ospiti a San Siro

A San Siro andrà poi in scena uno speciale show con musiche, immagini, giochi di luce e la voce unica di Luca Ward, celebre doppiatore italiano, a narrare il tutto. Anche in questo caso sono previsti tanti ospiti d’eccezione, che sfileranno sul prato di San Siro per salutare i tifosi in una serata così speciale. I nomi annunciati sono quelli di Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Alexandre Pato e Clarence Seedorf.

Debutta l’Anniversary Kit

A rendere speciale il match tra Milan e Genoa sarà anche un debutto a San Siro. Per la prima volta, la squadra rossonera vestirà infatti l’Anniversary Kit, vale a dire la maglia presentata da Milan e Puma proprio in occasione del 125° anniversario del club. Molto apprezzata dai tifosi, finalmente ci sarà l’opportunità di vederla indosso ai calciatori in un match ufficiale.

Un evento all’insegna della beneficienza

Non manca infine la beneficienza a caratterizzare questo anniversario unico. Innanzitutto, a scendere in campo come piccole mascotte al fianco dei calciatori – grazie a Fondazione Milan – saranno 10 bambini e bambine provenienti da contesti della città di Milano particolarmente vulnerabili a livello sociale. Inoltre, per ogni biglietto proveniente dalla vendita libera, verranno donati 2 euro. A contribuire alla raccolta fondi sarà anche la donazione dei 3 euro, prezzo speciale per l’ingresso del Museo Mondo Milan nella giornata di lunedì 16 dicembre. Il denaro ricavato verrà destinato ai programmi di accessibilità della Fondazione: “Il Milan per tutti” e “Sport for All”.