Firenze, Schmidt: “Mancano i soldi per la ristrutturazione del Franchi”

Il candidato sindaco a Firenze per il centrodestra, Eike Schmidt, ha parlato nel corso di una iniziativa elettorale, toccando anche il tema della ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi: “È un ibrido che cerca di conservare qualcosa e mettere qualcosa di nuovo insieme. Un qualcosa di impossibile da realizzare. C’era l’offerta per far fare il nuovo stadio da parte della società viola e non gli è stato consentito, ora c’è un progetto per cui sono iniziati i lavori che però non è finanziato, ci vogliono 500 milioni che non ci sono“. Schmidt ha poi aggiunto: “Mi impegnerò per non sprecare altri soldi pubblici, e far giocare la Fiorentina a Firenze. Se poi i viola dovessero salire la classifica e la società volesse costruire un nuovo stadio, mi impegno a creare le possibilità perché ciò sia realizzabile ma non nel quartiere di Campo di Marte dove non ci sono spazi congrui“.