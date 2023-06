Inter, Gazzetta: la Premier League non molla Barella. I nerazzurri resistono, ma servono cessioni

Il futuro di Nicolò Barella è un rebus. Se è vero che all’Inter si trova più che bene, è altrettanto vero che non è facile rinunciare alla Premier League, sia per ragioni economiche che di prestigio. A fare il punto della situazione sulla questione è stata La Gazzetta dello Sport, analizzando tutto ciò che c’è in gioco. Per quanto riguarda l’Inter, se c’è un giocatore incedibile quello è proprio Barella. Reduce dalla migliore stagione della sua carriera, ha ancora margini di miglioramento e può diventare ancora più determinante, oltre ad essere un simbolo del club. Come se non bastasse, è l’idolo dei tifosi, che tramite i social hanno ribadito il proprio desiderio di vederlo vestire la maglia nerazzurra ancora a lungo.

Di contro, Barella è molto apprezzato in Premier League e l’Inter ha già ricevuto svariate proposte. Inizialmente si parlava del Newcastle, mentre secondo la Rosea la squadra più interessata a lui è il Liverpool. Il centrocampista però è seguito anche da Manchester United e Chelsea, pronti ad offrirgli almeno il doppio dello stipendio (di 5 milioni di euro) che percepisce all’Inter.

In tutto ciò, bisogna tenere a mente che i nerazzurri hanno assolutamente bisogno di cedere qualche giocatore. Qualora la pedina sacrificata fosse Barella, per cui l’Inter chiede 80 milioni, con ogni probabilità tutti gli altri potrebbero restare, anzi la dirigenza avrebbe l’opportunità di rinforzare la squadra a partire da Davide Frattesi. Diversamente, qualora Barella dovesse restare, i milioni necessari dovrebbero arrivare da altre uscite. Ha già le valigie in mano Robin Gosens, direzione Bundesliga, mentre non è chiaro cosa accadrà a Marcelo Brozovic, conteso tra Arabia Saudita e Barcellona e di certo non incedibile.