Fiorentina, Viola Park aperto al pubblico: presenti oltre mille tifosi

Giornata storica per la Fiorentina. Nella nuova casa dei viola (il Rocco B. Commisso Viola Park) si è giocata infatti la prima partita ufficiale, Fiorentina-Milan del campionato Primavera. Presenti oltre 1100 tifosi, con la capienza dello stadio che può arrivare fino a 3000 spettatori. Il calcio d’inizio è stato dato da un emozionato e divertito Rocco Commisso. Presenti anche un nutrito gruppo di tifosi della Curva Fiesole che hanno sostenuto dall’inizio alla fine la formazione viola allenata da Galloppa.

Toccante il ricordo dei tifosi per Davide Astori al 13° minuto della partita, come accade sempre anche allo Stadio Artemio Franchi quando gioca la Fiorentina. Ad assistere alla gara il presidente Rocco Commisso con la moglie Catherine, il direttore generale Joe Barone, il direttore sportivo Daniele Pradè, il direttore tecnico Nicolas Burdisso, il direttore comunicazione e relazioni esterne Alessandro Ferrari e il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini. Presente anche l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano con il suo staff di collaboratori. Per quanto riguarda la gara Fiorentina e Milan hanno pareggiato per 1-1: rossoneri in vantaggio nel primo tempo con Stalmach, pareggio dei padroni di casa nella ripresa grazie al rigore realizzato da Rubino.