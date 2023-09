Atalanta-Juventus, rivedi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri (VIDEO)

di Christian Deiuri 7

Rivedi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia del match Atalanta-Juventus, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Il tecnico livornese ha comunicato le assenze di Vlahovic e Milik e il rientro di Kean, cercando di abbassare la pressione sulla sua squadra. Allegri si è detto soddisfatto della gara contro il Lecce e ha dichiarato nuovamente che l’obiettivo della sua squadra è arrivare in Champions League. Ecco il video per rivedere la conferenza stampa.