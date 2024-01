Fiorentina-Udinese, Italiano: “Ci teniamo il punto e andiamo avanti”

“Siamo stati bravi a raddrizzare la partita ma all’inizio meglio l’Udinese. L’abbiamo tenuta viva e per poco non la vincevamo con il palo di Bonaventura nel finale. Abbiamo concesso un po’ ai nostri avversari, ci teniamo il punto e andiamo avanti”. A dirlo a Dazn è il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, al termine della sfida contro l’Udinese, terminata 2-2. “Bene i gol di Nzola, che si è preso la responsabilità dal dischetto, e di Beltran; mi è piaciuto anche l’esordio di Faraoni. Purtroppo, oggi hanno segnato gli attaccanti ma non abbiamo vinto la partita. Sono contento – ha aggiunto Italiano –della personalità dimostrata di Nzola, che si è sacrificato in un ruolo non suo. Capita troppo spesso che non tutti siamo dentro la partita, non approcciamo bene certe gare. Dobbiamo lavorare su questo; poi c’è anche l’avversario che ti mette in difficoltà. Dobbiamo comunque migliorare”. “Su due nostri palloni ci siamo fatti ingolosire e l’Udinese ci ha punito – ha proseguito il tecnico viola -. Loro hanno qualità, ci può stare, potevamo fare qualche errore in meno e fare altro. Faraoni? Penso sia stato bravo, perché non è facile, in un allenamento si è subito messo a disposizione: è un acquisto di personalità. Assieme a Kayode in quella zona di campo può fare bene”. Infine, parlando della prossima Supercoppa, Italiano ha risposto: “Siamo orgogliosi di giocarci questo trofeo, abbiamo una partita difficile contro il Napoli, cercheremo di non farci distrarre da niente”.