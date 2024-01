Highlights e gol Rimini-Torres 3-1: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 12

Gli highlights di Rimini-Torres 3-1, match del girone B di Serie C 2023/2024. Al 14′ Fischnaller sblocca il risultato e porta in vantaggio gli ospiti. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e a fine primo tempo la rimonta è già completata: Delcarro pareggia, prima delle due reti decisive di Ubaldi e Morra. Nel finale palo di Pietrangeli.