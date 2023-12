Fiorentina-Torino oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Fiorentina e Torino si sfidano oggi nel match valido per la 18ª giornata di Serie A 2023/2024. Ultima partita del 2023 con i granata che cercano un successo in trasferta che manca dal 28 ottobre, 0-1 in casa del Lecce. Fiorentina che vuole provare a scavalcare virtualmente il Bologna al quarto posto. Calcio d’inizio ore 18:30 al Franchi. Sarà Dazn a trasmettere in diretta televisiva la sfida. Per chi è abbonato sia a Dazn che a Sky, una seconda opzione per seguire la gara è rappresentata dall’attivazione di ‘Zona DAZN’. In questo caso, la partita sarà visibile tramite decoder satellitare e il canale di riferimento sarà il 215.