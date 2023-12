Il Besiktas risolve il contratto con Eric Bailly, ex giocatore del Manchester United

Lo scorso 11 dicembre il Besiktas aveva annunciato di aver sospeso cinque giocatori della prima squadra. “Si annuncia che Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Éric Bailly, Rachid Ghezzal e Jean Onana sono stati esclusi dalla squadra a causa di scarse prestazioni e incompatibilità“.

Oggi, 18 giorni dopo, il club di Istanbul ha annunciato di aver risolto il contratto dell’ex difensore del Manchester United. Bailly, che era arrivato a titolo gratuito in estate, era rimasto scosso dalla decisione della società e Rafaela Pimenta aveva dichiarato: “Siamo scioccati, la sospensione ci ha colto di sorpresa. Stiamo preparando la nostra reazione poiché sappiamo che Eric non ha fatto nulla di male. I diritti del giocatore sono stati violati e faremo in modo che siano tutelati“. Adesso il 29enne ivoriano è libero di trovare una nuova squadra.