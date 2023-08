Fiorentina, si disputeranno al Franchi le amichevoli con Sestri Levante e Ofi Creta

La Fiorentina ha annunciato che le amichevoli contro Sestri Levante e Ofi Creta si disputeranno allo stadio Franchi. Questo permetterà ai tifosi viola di assistere alle due gare di pre-campionato, in programma rispettivamente l’11 e il 12 agosto, entrambi con inizio alle ore 20. Intanto la squadra di Vincenzo Italiano ha lasciato Firenze per raggiungere Newcastle dove da domani si disputerà il torneo ‘Sela Cup’ contro la formazione locale e contro il Nizza, entrambe le partite saranno trasmesse su Dazn. Fra i convocati c’è il neo viola Gino Infantino ma non Sofyan Amrabat destinato a lasciare il club dopo Terzic, Igor e Castrovilli. Ancora indisponibili Barak e Sottil.