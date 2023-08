Reggina esclusa dalla B. Gravina: “Città potrebbe ripartire dai dilettanti”

Nemmeno il TAR è andato incontro alla Reggina che ora è ufficialmente fuori dalla lista delle squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie B. al termine del Consiglio federale del club amaranto ha parlato il presidente della FIGC Gabriele Gravina.

Le parole di Gravina: “Il club avrà la possibilità di ricorrere all’articolo 52 comma 10, lo valuteremo insieme con la Lega Dilettanti. Previo parere della Commissione all’uopo istituita, consente alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND. Reggio Calabria è una piazza importante ma dobbiamo tener conto dell’equilibrio dei nostri campionati. Se la decisione del Consiglio di stato sui ripescaggi sarà emessa il 29 agosto, siamo abbastanza oltre, rispetto agli anni scorsi, per un applicazione del 52 comma 10. La FIGC, però, è sempre stata molto sensibile a non mortificare piazze importanti“.