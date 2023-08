Lega Serie A contro la pirateria: “Uccide il calcio”

La Serie A continuerà a promuovere, per la quarta stagione consecutiva, la proprio campagna di sensibilizzazione contro la pirateria audiovisiva “#Stopiracy – La pirateria uccide il calcio”. Secondo una indagine Fapaw/Ipsos relativa al 2022, citata dalla Lega, “il problema della pirateria ha oramai una magnitudine impressionante: 345 milioni atti di pirateria complessivi in un anno in Italia (+30mln rispetto al 2021). Nel pre-gara di tutte le partite del prossimo campionato sarà trasmesso sui maxischermi degli stadi un video dell’iniziativa, mentre in occasione dei due primi incontri stagionali, una grafica televisiva con i dati andrà in onda al momento del sorteggio del campo tra i due capitani e apparirà in sovrimpressione dopo ogni gol.

“I dati dimostrano che ogni azione di contrasto e deterrenza è fondamentale, per questo prosegue senza sosta il nostro impegno in questa battaglia, che è diventata una battaglia di tutti dopo l’approvazione, all’unanimità sia alla Camera sia al Senato, della Legge contro la pirateria. Da questa stagione, grazie alla preziosa attività dell`AgCom, sarà possibile individuare e bloccare in tempi rapidi, in modo efficace, gli indirizzi dediti all’attività illecita e quindi punire severamente i colpevoli di questi atti criminali”, ha dichiarato Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A.