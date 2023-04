Fiorentina, Nardella risponde a Bonaventura: “Il nostro nuovo stadio sarà più bello di quello di Poznan”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha risposto alle parole di Giacomo Bonaventura, che dopo la vittoria in casa del Lech ha auspicato per la Fiorentina uno stadio bello come quello di Poznan: “Lo studio Arup che ha vinto il concorso internazionale per il ‘Franchi’ ha realizzato più di 50 impianti nel mondo ed io credo che il progetto per il nuovo stadio di Firenze è molto bello, ed anche molto di più di quello di Poznan, con tutto il rispetto, perché ha una grande storia, quella dell’ingegner Nervi. Avrà una grande funzionalità anche grazie agli interventi che saranno fatti per renderlo di livello mondiale dal punto di vista della qualità dei servizi, ed anche della fruizione della godibilità sportiva degli eventi. Uno stadio che fra l’altro quello di Firenze che verrà realizzato in meno tempo di quanto sia stato realizzato quello di Poznan”.