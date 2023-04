Calcio a 5, daspo di un anno a tifoso Potenza: aveva dato schiaffo ad arbitro

Il Questore di Potenza ha inflitto un Daspo di un anno nei confronti di un tifoso del Potenza che ha colpito con uno schiaffo alla nuca uno arbitro durante una gara di calcio a 5. La squadra lucana era in campo contro il Sanmichele Bari quando è avvenuta l’aggresione al diretto di gara, con partita sospesa e conseguente sconfitta a tavolino per i paroni di casa. “Il tifoso è stato identificato grazie all’ausilio delle immagini videoregistrate” è specificato in un comunicato diffuso dalla Questura di Potenza.