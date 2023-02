Fiorentina, Nardella: “Il 4 marzo ricorderemo Astori nella gara con il Milan”

“Fiorentina-Milan, il 4 marzo, sarà un’occasione per ricordare Davide Astori“. Lo ha detto il sindaco Dario Nardella parlando dell’ex capitano viola, Davide Astori, prematuramente scomparso il 4 marzo 2018. “Proprio qualche giorno fa abbiamo partecipato alla nascita dell’associazione che porta il suo nome, per volontà della sua famiglia e, come ho già detto, anche se non avremo più i campini, dovremo intitolare a Astori un luogo importante del nuovo stadio ‘Franchi’ e delle strutture connesse”.