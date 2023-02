Manchester United, possibile stop alla cessione: parte della famiglia Glazer contraria

Il Manchester United potrebbe non essere più ceduto. La famiglia Glazer, infatti, sarebbe spaccata al suo interno in tal senso e una parte dei proprietari del club non particolarmente convinti di cedere. Avram e il fratello Joel, infatti, sarebbero riluttanti a cedere lo United, mentre gli altri fratelli Kevin, Edward, Bryan e Darcie vogliono accettare la proposta dello sceicco Bin Hamad Al Thani o del magnate Ineos Ratcliffe. Proposte però considerate come deludenti e al di sotto dei 6 miliardi di sterline richiesti per sbloccare la trattativa. E la presenza allo stadio di Avram Glazer nel giorno della vittoria in Carabao Cup fa pensare ai tifosi che la famiglia non voglia cedere il club.