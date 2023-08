Fiorentina-Lecce, i convocati di Italiano: assenti Amrabat e Jovic

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha reso noto l’elenco dei calciatori convocati per la sfida del Franchi contro il Lecce, valevole per la seconda giornata di Serie A 2023/2024. Spicca l’assenza di Sofyan Amrabat, che non si sta allenando più con la squadra e attende solo di essere ceduto (United in pole). Non c’è neppure Luka Jovic, anche lui fuori dal progetto e con le valigie in mano. Di seguito la lista completa dei convocati.

1) AMATUCCI Lorenzo

2) BELTRÁN Lucas

3) BIRAGHI Cristiano

4) BONAVENTURA Giacomo

5) BREKALO Josip

6) CHRISTENSEN Oliver (P)

7) COMUZZO Pietro

8) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

9) DUNCAN Joseph Alfred

10) GONZÁLEZ Nicolás Iván

11) INFANTINO Gino

12) KAYODE Michael Olabode

13) KOKORIN Aleksandr

14) KOUAME Kouakou Christian Michael

15) MANDRAGORA Rolando

16) MARTINELLI Tommaso (P)

17) MARTÍNEZ QUARTA Lucas

18) MILENKOVIĆ Nikola

19) MINA Jerry

20) NZOLA M’Bala

21) PARISI Fabiano

22) RAMOS DE OLIVAIRA MELO Arthur

23) RANIERI Luca

24) SOTTIL Riccardo

25) TERRACCIANO Pietro (P)