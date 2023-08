Premier League 2023/24: lo United vince in rimonta. L’Arsenal fermata dal Fulham, colpo Wolves

Rialzarsi dopo la sconfitta di gioco, di risultati e di idee contro il Tottenham, per il Manchester United non era del tutto scontato e probabile. I problemi della squadra di ten Hag si sono visti anche nella giornata di Old Trafford contro il Nottingham Forest. L’inizio è horror: su ripartenza Awoniyi brucia tutti e batte Onana che invece di coprire lo specchio si accovaccia a terra, coronando un inizio di avventura in Red Devils da incubo. Per non bastare arriva il raddoppio del Nottingham: Boly incorna di testa per la palla che vale il doppio vantaggio. Al 17esimo è Eriksen che prova a rimettere in carreggiata i suoi con una grande giocata. All’intervallo lo United va sotto. Nella ripresa, complice anche l’espulsione di Worall, Casemiro e Bruno Fernandes confezionano la rimonta.

Chi invece, non è riuscita a rimontare il risultato è stata l’Arsenal di Arteta che è stata fermata in casa per 2-2 dal Fulham. Vantaggio ospite al primo minuto di gioco con Andreas Pereira. I Gunners reagiscono nella ripresa: con il rigore di Saka ed il gol di Nketiah rimettono la partita sui binari. La doccia fredda però arriva con il gol da fuori di Palinha che vuol dire definitivamente 2-2. Nelle altre partite di giornata colpo esterno nel finale dei Wolves che passano sul campo dell’Everton per 1-0, grazie al gol di Kalajdzic. Pari invece fra Brentford e Crystal Palace: a Schade per i padroni di casa ha risposto Andersen per gli ospiti.