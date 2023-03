Fiorentina-Lecce 1-0, Italiano: “Abbiamo concesso poco. Ora ci riposiamo”

“Siamo in fiducia. Oggi non è stata una delle nostre migliori partite, ma abbiamo rischiato poco e avuto i presupposti per chiuderla alla fine. Abbiamo avuto gare ravvicinate, le energie non sono al massimo e ci sta vincere in questo modo”. Con queste parole il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è intervenuto dopo la vittoria di misura contro il Lecce. “I cambi? Bisogna utilizzare più uomini possibili e stare attenti al minutaggio – aggiunge -. Ad esempio, Cabral è arrivato stravolto dopo la trasferta in Turchia, e se metti in campo un ragazzo affaticato vai incontro al rischio infortunio. Cercheremo di gestire, ad aprile ci saranno 9 partite in 25 giorni. Serviranno tutti”.

“Siamo cresciuti e maturati. Venivamo da un periodo non bello, tutti si stanno impegnando anche in fase difensiva. Sapevamo di andare incontro a una partita complicata, che potevano rischiare qualche riparte, loro hanno giocatori veloci. Abbiamo preparato la partita in un allenamento. Ora abbiamo bisogno di riposare, ma ci fermiamo contenti” conclude l’allenatore viola.