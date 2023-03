Eredivisie 2022/2023: il Feyenoord vince in casa dell’Ajax e allunga in testa alla classifica

Il Feyenoord vince 3-2 in rimonta in casa dell’Ajax nel match valido per la 26ª giornata di Eredivisie 2022/2023. Clamorosa rimonta dei ragazzi di Slot, che vanno in vantaggio al 5′ per poi chiudere il primo tempo in svantaggio dopo e reti di Alvarez e Tadic. Nel secondo tempo Szymanski pareggia i conti al 52′ e Geertruida completa all’opera all’86’. Vittoria che consente al Feyenoord di andare a 61 punti e di aumentare il divario in classifica sull’Ajax a 6 punti. Feyenoord che ormai è imbattuto da ottobre, sconfitta in Europa League contro lo Sturm Graz, e che manda segnali forti alla Roma in vista dei quarti di finale dove proveranno a vendicare la sconfitta in finale di Conference League della scorsa stagione.