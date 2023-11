Fiorentina-Juventus, Nardella: “Condivido le ragioni dei tifosi. Non sarò allo stadio”

“La decisione sull’opportunità di giocare o meno la partita di stasera spetta solo alla Lega calcio serie A. Il Comune non ha alcuna competenza. Tuttavia condivido le ragioni dei tifosi in questa drammatica circostanza. Io non ci sarò perché dovrò continuare a seguire le operazioni di soccorso con i sindaci del mio territorio metropolitano”. Così su Instagram il sindaco di Firenze, Dario Nardella, in merito alle polemiche su Fiorentina-Juventus e il mancato rinvio dopo il maltempo che ha provocato danni e vittime in Toscana, che ha spinto la Curva Fiesole ad annunciare l’assenza al Franchi.