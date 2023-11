Flamengo, Gabigol nel mirino del Manchester United: Antony può entrare nell’affare

Con la maglia del Flamengo, ha vinto 13 trofei, incluse due Libertadores. Ma per l’ex Inter Gabigol le porte dell’Europa potrebbero presto riaprirsi. L’attaccante brasiliano, 27 anni, è entrato nel mirino del Manchester United, pronto a offrire in prestito al Flamengo Antony. Lo scrive il “Sunday Mirror”, ricordando le difficoltà del reparto offensivo dei Red Devils di Erik ten Hag. Il momento no di Marcus Rashford (solo un gol quest’anno) e il non facile ambientamento di Rasmus Hojlund potrebbero spingere il club a tornare sul mercato. Per Gabriel Barbosa il Flamengo chiede 22 milioni di euro nonostante un contratto in scadenza nel 2024. L’inserimento di Antony potrebbe agevolare l’affare.