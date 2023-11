Newcastle, Bruno Guimaraes e Joe Willock vittime di insulti razzisti sui social

Altro caso di razzismo in Premier League. Vittime i due calciatori del Newcastle, Bruno Guimarães e Joe Willock bersagliati sui social dopo la partita vinta dai Magpies 1-0 contro l’Arsenal. “Il Newcastle United condanna fermamente gli abusi razzisti inviati a Bruno Guimarães e Joe Willock tramite i social media in seguito alla vittoria di ieri sull’Arsenal”, scrive il club in una nota. “Il nostro messaggio è chiaro. Non c’è spazio per il razzismo nel calcio e nella società. Stiamo fornendo supporto a Bruno e Joe e lavoreremo con le autorità competenti e le piattaforme di social media per identificare i responsabili”, è la conclusione del comunicato.