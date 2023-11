Fiorentina-Juventus, Eugenio Giani: “Dalla Lega Serie A mi aspettavo maggiore sensibilità”

“Mi aspettavo da parte della Lega Serie A una maggiore sensibilità, tant’è vero che pur non avendo nessuna competenza in materia mi ero esposto pubblicamente perché per motivi di opportunità fosse sospesa la partita”. Intervenuto a Radio Roma Sound, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, è tornato sulla sua richiesta di rinviare Fiorentina-Juventus per via della precedente alluvione che aveva colpito il territorio: “Io ritengo che i ragazzi della curva Fiesole hanno dato un grande esempio di testimonianza di valori e di come la loro aggregazione. Il loro entusiasmo non sia rivolto solo al tifo per la squadra del cuore. La Fiorentina è Firenze e Firenze è la Fiorentina, la nostra è una di quelle città che non hanno due squadre, quindi vi è un senso d’identità fortissimo nella Fiorentina come espressione dei valori e della cultura di Firenze. I ragazzi, non andando alla partita per andare a spalare il fango, hanno dato una ricchezza di testimonianza che qualcun altro invece non ha dato”.