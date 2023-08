Fiorentina, Italiano: “Soddisfatti di essere in Conference. Mercato? C’è bisogno di fare altro”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Sportmediaset’, ha fatto il punto sull’attuale sessione di calciomercato: “C’è ancora bisogno di fare qualcosa, dobbiamo alzare la qualità di una squadra che ha fatto bene negli ultimi due anni. Sicuramente qualcuno arriverà. Siamo molto soddisfatti di poter partecipare nuovamente in Conference League, una coppa che ci ha regalato tante soddisfazioni. Vogliamo prenderci la rivincita dopo la finale persa”.

“Ho intenzione di creare un pensiero, l’obiettivo è prosegue su questa strada e arrivare ai risultati mediante una proposta che esalti le qualità dei nostri calciatori. Ho deciso di restare qui soprattutto per l’ottimo rapporto è nato con la società, con i tifosi e con i giocatori. Per me è stata sufficiente una chiacchierata con i direttori. C’è voglia di crescere e di migliorare il più possibile, senza porci limiti”, ha aggiunto Italiano.