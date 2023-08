Milan, Musah pronto a partire per Milano: visite mediche previste per giovedì

Il Milan si prepara ad accogliere il suo ottavo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato. Yunus Musah, infatti, nelle prossime ore partirà per Milano, dove dovrebbe sbarcare nella giornata di domani. Le visite mediche del centrocampista statunitense, invece, sono in programma per giovedì. L’ormai ex giocatore del Valencia arriverà in rossonero per 20 milioni di euro ed andrà a colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Franck Kessie lo scorso anno. Un nuovo innesto, dunque, per Stefano Pioli che vede pian piano comporre il proprio mosaico.