Psg-Tolosa, problema muscolare per Renato Sanches: il portoghese lascia il campo in lacrime

Renato Sanches è stato sostituito dopo appena 11′ nel match di Ligue 1 tra Psg e Tolosa a causa di un infortunio muscolare. Problema piuttosto serio per il centrocampista dei parigini, che ha lasciato il campo in lacrime, facendo posto al giovane Bitshiabu. Prosegue il calvario per il portoghese, tartassato dagli infortuni in questa stagione e non riuscendo a giocare quanto sperato. Pochi giorni fa, a proposito delle scelte di Galtier aveva espresso la sua delusione e ventilato l’ipotesi di essere ceduto. Schierato finalmente titolare contro il Tolosa, appena per la terza volta in campionato in stagione, la dea bendata non gli ha sorriso poiché si è fatto male ed è dovuto uscire anzitempo.

Sortie de Renato Sanches sur blessure musculaire. pic.twitter.com/nKwuP8uKbH — Yon Ecenarro (@YonEcenarro) February 4, 2023