Fiorentina-Inter, primo rigore sbagliato in Serie A da Nico Gonzalez: Sommer lo ipnotizza

Grossa chance sprecata dalla Fiorentina per tornare in parità contro l’Inter. Al 76′ infatti Nico Gonzalez ha sbagliato il rigore, bloccato dal portiere nerazzurro Yann Sommer, che aveva commesso il fallo su N’Zola. Si tratta del primo calcio di rigore fallito in Serie A dal fantasista argentino, che fino a questo momento era a 6/6 nelle due stagioni e mezzo in maglia viola. Se si prendono in considerazione tutte le competizioni invece, questo è il secondo errore dal dischetto di Gonzalez, a fronte di 18 segnati.