Fiorentina, i tifosi della Curva Fiesole tornano sugli spalti contro il Bologna

“Da domenica ritorniamo ai nostri posti, celebrando i 50 anni della Curva Fiesole. Una parte del ricavato della raccolta fondi, sarà donato alla Misericordia di Campi Bisenzio, impegnata insieme a noi a spalare il fango e ad assistere le famiglie alluvionate”. Lo annuncia la tifoseria organizzata della Fiorentina sulla propria pagina Facebook, aggiungendo le istruzioni per la coreografia che sarà fatta domenica prossima e che non era andata in scena lo scorso fine settimana. La Curva torna quindi sugli spalti dopo l’assenza nel match contro la Juventus per rimanere a spalare ed aiutare nelle zone alluvionate della Toscana duramente colpite nei giorni precedenti dalle piogge.