Eurorivali Inter e Atalanta: il Salisburgo cade contro il Lask, successo per lo Sturm Graz

Il Salisburgo, prossimo avversario dell’Inter in Champions League, ha frenato contro il Lask nell’undicesima giornata del massimo campionato austriaco. A decidere la sfida un gol di Zulj al 35′. Successo invece per lo Sturm Graz, avversario europeo dell’Atalanta, che in casa ha piegato per 2-1 l’Hartberg. Ospiterà la Dea sul proprio campo, giovedì prossimo alle 18.45.