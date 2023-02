Fiorentina-Empoli, infortunio per Milenkovic: problema muscolare

Si ferma per infortunio Nikola Milenkovic. Al 39′ di Fiorentina-Empoli il difensore serbo ha abbandonato il campo, dopo un duello aereo con Caputo. Si teme un problema muscolare per il centrale che però è uscito correndo, lasciando pensare che si tratti solo di un affaticamento. La Fiorentina non vuole rischiare e provvede subito alla sostituzione. Dentro quindi Igor. Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali. Italiano si augura che Milenkovic si sia fermato in tempo.