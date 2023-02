Atalanta-Lecce 1-2, Musso: “Non abbiamo avuto la giusta lucidità, ora voltiamo pagina”

Il portiere dell’Atalanta, Juan Musso, dopo la sconfitta per 2-1 subita nel match della ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023 contro il Lecce, ha analizzato la prestazione dei nerazzurri ai microfoni di Dazn: “Gli avversari hanno fatto la partita della vita, mentre noi non abbiamo avuto la giusta lucidità. Crediamo alla vittoria fino alla fine, ma oggi non siamo riusciti ad eludere il loro pressing e fare il nostro gioco. Adesso reagiremo con l’impegno, ci alleneremo al meglio e volteremo pagina con la stessa fame di sempre. Cinquantesima presenza? Sono felice di far parte di questa squadra e del traguardo raggiunto”.