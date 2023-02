Fiorentina, dubbio Milenkovic dal 1′: il difensore è convocato a Verona

Un grande dubbio in casa Fiorentina in vista della trasferta contro il Verona al Bentegodi. Vincenzo Italiano deve scegliere se utilizzare o meno dal 1′ Nikola Milenkovic, reduce da un problema muscolare ad un adduttore. Il difensore è stato regolarmente convocato ma di fatto negli ultimi sette giorni si è allenato solo oggi col resto dei suoi compagni. Per il resto tutti a disposizione del tecnico gigliato che dovrebbe riproporre dal 1′ Amrabat a centrocampo e Terracciano in porta. Jovic e Cabral si giocano una maglia come punta centrale, mentre Kouame sembra favorito su Saponara a sinistra. In difesa confermati Dodò e Biraghi sugli esterni, così come Bonaventura e Mandragora come interni.