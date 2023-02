Cassano sulla panchina dell’Inter: “Se salta Inzaghi, l’unico candidato è Antonio Conte”

L’ex attaccante dell‘Inter, Antonio Cassano, nel corso dell’ultima puntata della Bobo TV, ha parlato del futuro del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi e del suo possibile sostituto in caso di addio al club meneghino: “Escluderei il ritorno di Mourinho, perché se dovesse avere un’offerta dalla Premier League sceglierebbe l’Inghilterra. I tifosi si sono innamorati del suo atteggiamento, ma lui se ne vuole andare e per me può tornare soltanto al Chelsea. Sono convinto che se saltasse Inzaghi, a meno che non porti a casa la Champions League, l’unico candidato possibile è Antonio Conte”.