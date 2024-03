Fiorentina: domani riprendono gli allenamenti, Franchi verso sold out contro il Milan

La Fiorentina, dopo i due giorni di riposo concessi al suo gruppo dal tecnico gigliato Vincenzo Italiano sabato scorso, riprenderà gli allenamenti domattina in vista della sfida di sabato prossimo contro il Milan al Franchi.

Recuperati Kouame ed Arthur, non al meglio prima della sosta del campionato, si attendono nei prossimi giorni a Firenze i calciatori viola impegnati nei giorni scorsi con le rispettive nazionali, ovvero Milenkovic, Bonaventura, Kayode, Barak, Beltran e Nico Gonzalez, con gli ultimi due che saranno in città soltanto giovedì. Rimane da capire se potrà far parte dei convocati per la sfida contro i rossoneri anche Christensen, assente da oltre 40 giorni in seguito ad un intervento subito il 12 febbraio scorso al menisco mediale del ginocchio destro.

Nel frattempo viaggia a gonfie vele la prevendita di biglietti per la gara contro i rossoneri, con i tifosi Viola che oggi, all’esterno dei Viola Point, hanno creato lunghe code. Pertanto si va verso il tutto esaurito.

Da segnalare inoltre la partenza del presidente Rocco Commisso che ha lasciato l’Italia per far rientro negli Stati Uniti, dove domani sarà a capo della delegazione della Fiorentina che parteciperà al funerale dell’ex d.g. viola Joe Barone, il quale sarà celebrato presso la chiesa del Sacro Cuore di Brooklyn, cui seguirà la sepoltura al Green Wood Cemetery. All’ultimo saluto al dirigente scomparso martedì scorso parteciperà anche il centrocampista Giacomo Bonaventura, squalificato per la gara contro il Milan, e che fino a ieri era impegnato negli Stati Uniti con la Nazionale del ct Luciano Spalletti.