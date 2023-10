Fiorentina, distorsione per Kayode: i tempi di recupero

Attraverso un comunicato ufficiale, la Fiorentina ha reso noto che “il calciatore Michael Kayode è stato sottoposto, nel pomeriggio di oggi, ad accertamenti diagnostici”. Purtroppo le notizie non sono positive visto che è stata “evidenziata una distorsione di medio grado in assenza di lesioni ossee e ligamentose significative“. Il calciatore, uscito per infortunio nel match di Conference League, ha già iniziato il percorso riabilitativo. È ancora presto però per stabilire dei tempi di recupero approssimativi. Kayode infatti “verrà rivalutato nel corso dei prossimi giorni“.