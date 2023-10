Juventus, capo scout Tognozzi dice addio e passa al Granada

La Juventus attraverso un comunicato ufficiale ha salutato Matteo Tognozzi, che dal 2017 faceva parte dello scouting del club. Per Tognozzi nuovo incarico come DS al Granada. Questa la nota ufficiale del club bianconero: “Dopo oltre 6 anni si conclude il rapporto lavorativo tra Juventus FC e Matteo Tognozzi. Per anni Tognozzi ha messo a disposizione della Juventus la sua competenza e il suo talento alla ricerca di giovani talenti, un lavoro fondamentale per la crescita di un club. Per Matteo ora inizia una nuova avventura, non possiamo che ringraziarlo e augurargli il meglio per il futuro”.