Probabili formazioni Sturm Graz-Atalanta: terza giornata Europa League 2023/2024

Le probabili formazioni di Sturm Graz-Atalanta, match della terza giornata di Europa League 2023/2024. I nerazzurri, due vittorie su due, vogliono chiudere la pratica del girone trovando un terzo successo in questo girone, e fanno allora visita alla formazione austriaca. Si parte alle ore 18.45 di giovedì 26 ottobre. Andiamo allora a scoprire le possibili scelte dei due tecnici, Christian Ilzer e Stefano Pioli.

QUI STURM GRAZ – Horvat in avanti insieme a Wlodarczyk, Stankovic in cabina di regia. Queste le scelte di Ilzer.

QUI ATALANTA – Gasperini spera di recuperare Koopmeiners, ma in ogni caso non verrà rischiato. Davanti allora Pasalic con Scamacca e Lookman in ballottaggio con De Ketelaere.

Le probabili formazioni di Sturm-Atalanta

STURM GRAZ (4-3-1-2): Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg; Hierlander, Stankovic, Prass; Boving Vick; Horvat, Wlodarczyk.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Scamacca, Lookman.

Ballottaggi: Lookman 60% – De Ketelaere 40%

Squalificati: –

Indisponibili: Koopmeiners, El Bilal Toure