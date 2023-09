Fiorentina, Commisso: “Vaffa a Gasperini? Ho fatto meno danni io di lui, difendo i fiorentini”

“Ero in mezzo a dei ragazzi, ho letto quello che lui ha detto dei fiorentini e ho preso le difese dei nostri tifosi. Credo che ho fatto meno danni io a prendermela con una persona rispetto a lui che se l’è presa con tutti i fiorentini. Non ha detto parole belle”. Lo ha detto il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, parlando del video circolato nei giorni scorsi attraverso i social network in cui il presidente gigliato si era espresso in maniera un po’ fuori dalle righe nei confronti del tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini. Sulla Conference League e sull’imminente esordio con il Genk Commisso ha aggiunto: “Non so se il girone di quest’anno di Conference League sia più difficile, ma siccome quello che abbiamo imparato l’anno scorso ci rimane nella memoria, speriamo di fare meglio”, ha concluso.