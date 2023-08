Fiorentina, Commisso: “Siamo più forti dell’anno scorso, ce la giochiamo con chiunque”

“La Fiorentina a Genova mi è sembrata eccellente. Avevo paura che dopo i primi dieci minuti saremmo calati ma così non è stato. Ottima gara di tutti, da Kayode ai ‘vecchietti’ come Bonaventura e Biraghi. Sento la vicinanza del popolo viola, purtroppo non posso andare da loro a festeggiare, a trent’anni l’avrei fatto. Poi ho visto molti tifosi sulla strada di ritorno a Firenze, all’autogrill, e ci siamo salutati. Ad oggi abbiamo una squadra più forte dell’anno scorso”. Questa l’opinione del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, dopo la vittoria di Genova e a due giorni dall’andata dei playoff di Conference, ai canali ufficiali del club viola: “Questa stagione va cominciata così come abbiamo finito la scorsa. La seconda parte della scorsa stagione è stata ottima. Dobbiamo giocare sempre come contro il Genoa. Siamo forti abbastanza per giocarcela con tutti. Il 2023 come ricavi è stato il miglior anno della Fiorentina, senza contare le plusvalenze fatte ultimamente. Abbiamo fatto 119 milioni, nella storia della Fiorentina non c’è stato mai niente di simile. Gli investimenti li abbiamo comunque fatti, arrivando in fondo alla Coppa Italia ed alla Conference”.