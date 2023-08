Macedonia del Nord-Italia, in vendita i biglietti: 12 euro per esordio Spalletti a Skopje

Sono già in vendita i biglietti della partita Macedonia del Nord-Italia, sfida valida per le qualificazioni agli Europei 2024. L’incontro, che si disputerà sabato 9 settembre all’Arena Nazionale Tose Proeski Leninova di Skopje, con fischio d’inizio alle ore 20.45, sarà aperto alla tifoseria italiana con vendita dei tagliandi disponibile sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com (fino alle 20 di mercoledì 30 agosto). Il prezzo del settore ospiti per quella che sarà la sfida d’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale, ammonta a 12 euro