Fiorentina, Cabral: “Contro il Milan possiamo vincere. Dobbiamo fare di più”

Arthur Cabral, attaccante della Fiorentina, è stato il protagonista quest’oggi del nuovo episodio di ‘1 vs 1’ su Dazn. “Sappiamo che possiamo fare di più in campionato, abbiamo una squadra forte, con giocatori forti. Sabato contro gol Milan sarà una sfida importante e potremmo pure vincere. Io e Jovic? siamo due grandi calciatori, viviamo l’alternanza nel miglior modo possibile perché chi entra può fare il meglio per la squadra”. Cabral ha poi concluso raccontando un retroscena: “Quando ero ragazzino qualche volta ho pensato di mollare, non sapevo se ce l’avrei fatta, ero lontano da casa, dalla famiglia e dagli amici e potevo contare solo su me stesso”.