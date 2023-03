Inter, Lautaro Martinez: “A Milano ho ricevuto amore fin dal primo giorno, cerco di ridare tutto ai tifosi”

Intervenuto al podcast nerazzurro Footsteps, l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez si è raccontato: “La mia carriera è iniziata con l’Avellaneda a Buenos Aires, una città in cui si vive il calcio in maniera speciale. Il club in cui sono nato è il Liniers e ora cerco di aiutarlo dopo tutto quello che hanno fatto per me e la mia famiglia. Milano? Ho ricevuto amore fin da quando sono arrivato. I tifosi mi hanno sempre mostrato rispetto e io cerco di ridargli tutto sul terreno di gioco“.

Il centravanti argentino ha poi aggiunto: “Il mio idolo è sempre stato Radamel Falcao per i movimenti in campo e soprattutto in area di rigore. Il mio posto preferito è invece Bahia Blanca. Ricordo che io e mio fratello giocava prima e dopo scuola, nostra madre doveva venire a chiamarci per pranzo e cena perché eravamo sempre lì. Senza la mia famiglia non sarei riuscito a realizzare il mio sogno. Ringrazio poi un allenatore del Racing per avermi aiutato quando sono arrivato lì. Non è stato facile allontanarsi da casa. Il momento più emozionante della mia carriera? L’esordio in Nazionale“.