Brasile, i convocati per l’amichevole col Marocco: presente il romanista Ibanez

Rivoluzioni in casa Brasile, il neo tecnico Ramon Menezes ha stilato la lista dei giocatori convocati per l’amichevole contro il Marocco a Tangerei del 25 marzo. Confermati solo 11 giocatori rispetto alla squadra che ha giocato il Mondiale in Qatar, con nove calciatori esordienti nella Seleçao. Solo un “italiano” nella lista, il difensore della Roma Ibanez.

Questa la lista completa:

Portieri: Ederson (Manchester City), Micael (Athletico Paranaense), Weverton (Palmeiras).

Difensori: Roger Ibanez (Roma), Eder Militao (Real Madrid), Marquinhos (Psg), Robert Renan (Zenit San Pietroburgo), Arthur (America), Emerson Royal (Tottenham), Alex Telles (Siviglia), Renan Lodi (Nottingham Forest).

Centrocampisti: André (Fluminense), Andrey (Vasco), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham), Raphael Veiga (Palmeiras).

Attaccanti: Antony (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras), Vinicius Junior (Real Madrid), Vitor Roque (Athletico Parananense).